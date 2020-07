Igor Cássio no FC Porto com contrato até 2022

Igor Cássio vai reforçar o plantel da equipa B do FC Porto por duas épocas, confirmou ontem a imprensa brasileira. As negociações já eram conhecidas desde a semana passada, mas agora foram divulgados todos os pormenores da mudança do extremo brasileiro, que chega a Portugal do Botafogo.

O emblema brasileiro, que Igor Cássio representou desde os escalões jovens e com quem tinha contrato apenas até setembro, deixou o jogador sair a custo zero, podendo vir a receber 20 por cento de uma eventual futura venda por parte dos dragões.

Com apenas 22 anos, o extremo natural do Rio de Janeiro vai iniciar a sua primeira experiência fora do Brasil sob a orientação de Rui Barros e é esperado ainda esta semana para iniciar os trabalhos com os novos colegas. Ao serviço da equipa principal do Botafogo, Igor Cássio realizou 22 jogos e marcou três golos nos dois últimos anos.

De recordar que Hulk, lateral-esquerdo ex-Atlético Mineiro, é o outro reforço já garantido para a equipa B portista.