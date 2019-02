Iker Casillas: «A norte de Portugal é Porto, Porto e Porto desde cedo»

Em vésperas do jogo frente à Roma, a contar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, Iker Casillas falou à UEFA sobre a aventura no Dragão, a nova casa desde 2015.O guardião espanhol, que trocou o Real Madrid pelo FC Porto, garantiu que se sente feliz em Portugal e elogiou a mentalidade que se vive a norte do país."O dragão faz parte deste clube histórico, que ganhou dois títulos da Liga dos Campeões, no antigo e no novo formato. É a minha casa agora e sinto-me muito bem aqui. Só tenho coisas boas a dizer do FC Porto desde que aqui cheguei. É um campeonato diferente, mas fui muito bem tratado desde que cheguei e estou muito feliz por já ter vivido grandes momentos neste clube. No norte de Portugal é Porto, Porto e Porto desde a juventude. Parece que é algo incutido nos jovens", começou por dizer Casillas.Com 37 anos, o guarda-redes é o jogador que em mais jogos participou na mais importante prova de clubes da Europa, um registo "difícil" e que nunca esperou que acontecesse."Nunca imaginei que iria disputar 100 jogos na Liga dos Campeões. Olhando para trás, fico um pouco assustado, pois são muitos jogos e muitos momentos. É um registo difícil de alcançar mas, acima de tudo, sinto-me extremamente orgulhoso por ter vencido esta competição por três vezes e por ter jogado durante tanto tempo nesta prova", concluiu.