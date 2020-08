Iker Casillas anuncia o final da carreira com carta emotiva

O ex-guarda-redes Iker Casillas confirmou hoje o fim da sua carreira no futebol profissional, deixando vários agradecimentos, entre os quais ao FC Porto, no qual esteve cinco temporadas."Hoje é um dos dias mais importantes e, também mais difíceis, da minha vida desportiva: chegou o momento de dizer adeus", referiu Casillas, que não joga desde maio de 2019, quando sofreu um enfarte num treino do FC Porto.





Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

Numa longa carta publicada nas redes sociais, com os símbolos de Real Madrdid, FC Porto e da Federação Espanhola de Futebol, o ex-futebolista, de 39 anos, lembrou que o seu "percurso no mundo do futebol começou há 30 anos"."Foi um caminho longo e, como todo o caminho, teve momentos bons e menos bons, alegrias, mas também tristezas. Neste momento da minha vida, e olhando para trás, posso dizer sem dúvidas que valeu a pena. Tive a grande sorte de poder dedicar-me profissionalmente ao que me apaixona, me enche e me faz feliz: o futebol", escreveu.Numa retrospetiva da sua carreira, Casillas lembra os jogos nos pelados da sua terra, que o levaram a "jogar nos mais importantes estádios do mundo", dos quais realçou o Santiago Bernabéu e o Estádio do Dragão, onde fez a sua carreira profissional.Depois de agradecer à família, Casillas agradeceu aos seus clubes, em primeiro lugar ao Real Madrid, no qual fez quase toda a sua carreira e jogou 16 anos na equipa principal."Ao FC Porto, por me acolher como um filho, por me ensinar a ver as coisas de outro ângulo, por me dar a oportunidade de conhecer bem um clube e uma cidade pelos quais me apaixonei e sempre levarei no coração", assegurou Casillas, que no sábado foi chamado pelos antigos companheiros de equipa para levantar a Taça de Portugal, após o 2-1 na final ao Benfica.Dizendo-se "afortunado" por tudo o que conseguiu e não se referindo "só aos títulos, mas também à parte humana", o antigo guarda-redes agradeceu ainda, entre outros, aos presidentes dos clubes, aos companheiros de equipa, aos treinadores, aos adeptos, aos rivais e aos selecionadores."Mas, sobretudo, obrigado ao futebol, por me permitir fazer parte dele, por ser um desporto maravilhoso, por me permitir viver uma vida cheia de paixão e emoções, por me dar momentos de felicidade, por me fazer crescer como desportista e como pessoa, por me dar a oportunidade de conhecer e compartilhar momentos com tantas e tantas pessoas incríveis. Em suma, obrigado por me dar tudo", referiu.Contudo, Casillas assegura que este não é "não é um ponto final, a viagem não acaba aqui"."Hoje, deixo para trás os três ferros que me viram crescer como guarda-redes, os que em todos os momentos me colocaram no meu lugar e me obrigaram a manter os pés no chão, esses três ferros a quem tanto devo e que seguramente me vão fazer falta. E ali também vos deixarei a vocês, minhas fiéis aliadas, ali deixarei as luvas", concluiu.Ao longo da carreira no Real Madrid, Casillas conquistou, entre outros troféus, cinco ligas espanholas, três Ligas dos Campeões, duas Supertaças europeias e um Mundial de clubes, e, pela seleção espanhola, foi duas vezes campeão da Europa e venceu o Mundial de 2010.No FC Porto, foi uma vez campeão português e venceu a Supertaça Cândido Oliveira.