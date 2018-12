Iker Casillas é um espetáculo à parte no banco

Iker Casillas cedeu, no jogo da Taça de Portugal, o seu lugar a Fabiano na baliza do FC Porto, e o espanhol, que já admitiu que o fim da sua carreira está cada vez mais próximo, quem sabe até continuará como treinador no futuro...

O guarda-redes foi um espetáculo à parte ao longo dos 90 minutos e pode-se usar diferentes episódios para exemplificá-lo. Pouco depois da saída de Otávio, ainda dentro do primeiro quarto de hora do jogo, Casillas dirigiu-se até junto do brasileiro e esteve durante algum tempo a confortar o médio, que não escondia a tristeza por ter abandonado o jogo tão prematuramente por razões musculares.

Já na segunda parte, e desta vez no último quarto de hora da partida, nova lesão acometeu a equipa azul e branca e foi a vez de Danilo Pereira ter de deixar o jogo. No banco estava Iker Casillas com a boca junto do ouvido de Sérgio Oliveira, que se preparava para render o compatriota, e ouvia assim os conselhos sábios de San Iker.

Por último, e nos loucos minutos finais, era um Casillas tenso aquele que assistia ao jogo e ao ‘forcing’ final dos cónegos, com as mãos na cabeça...