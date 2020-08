Iker Casillas envia camisola do FC Porto a jovem com doença grave

Steven, um pequeno adepto de futebol e fã de Iker Casillas, recebeu esta sexta-feira uma prenda do antigo guarda-redes do FC Porto. Através da página de Twitter, a Fundação 'Pequeño Deseo', que ajuda a realizar sonhos a crianças com doenças graves, partilhou o momento em que o jovem fã recebeu a camisola com que o guardião espanhol defendia as cores dos dragões na última temporada, agradecendo o contributo do FC Porto, bem como do antigo guardião.





A Steven le encanta Iker Casillas ?. Por eso se quedó alucinado cuando la varita llevó hasta su puerta una camiseta de su futbolista favorito y un video en el que el mismísimo Casillas le da las gracias por ser admirador suyo . Gracias a @FCPorto e @IkerCasillas pic.twitter.com/x9ULkVYZvB — F. Pequeño Deseo (@fpdeseo) August 7, 2020

"O Steven adora o Iker Casillas. Por isso, ficou maravilhado quando recebeu à sua porta uma camisola do seu jogador favorito, seguindo também de um vídeo que o próprio Casillas lhe enviou a agradecer o seu apoio. Obrigado FC Porto e Iker Casillas", pode ler-se na publicação feita pela página.