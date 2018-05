Iker Casillas vai continuar a jogar no FC Porto na próxima temporada. Se por um lado o guarda-redes espanhol, muito acarinhado pelos adeptos, pretendia permanecer no Dragão, por outro Pinto da Costa e Sérgio Conceição mostraram-se interessados na sua permanência, pelo que não foi difícil as partes chegarem a um acordo, válido por uma temporada.O guardião, de 36 anos, que foi campeão da Europa em 2008 e 2012, bem como campeão do Mundo em 2010, vai para a sua quarta época de dragão ao peito.