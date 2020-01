Iker Casillas: «Gostava de jogar até aos 40»

O futuro de Casillas está por anunciar, mas o guardião tem um desejo assumido. O experiente guarda-redes, de 38 anos, gostava de poder conseguir jogar pelo menos até aos 40 anos e depois retirar-se, mantendo-se, ainda assim, ligado ao futebol. "Quando vamos acumulando anos, vamo-nos preparando e começamos a pensar. Eu tenho 38 anos e gostava de jogar até aos 40. Depois gostava de ficar ligado ao futebol. Gostava de ficar em Portugal, mas não sei o que vai acontecer", referiu Iker, que aguarda decisão médica "para ver se pode continuar ou parar".

O guardião participou numa conversa no Centro Dehoniano, no Porto, perante a presença de 160 pessoas. Um evento ao qual não foi possível assistir, mas que foi partilhado pela organização nas redes sociais, através de um vídeo em que o guardião surge bem-humorado a responder às perguntas de jovens. O FC Porto foi o tema principal e Iker reassumiu-se feliz na Invicta. "O FC Porto é uma família. Aqui toda a gente é portista e o azul domina", apontou, lembrando conquista do campeonato como o expoente máximo desse sentimento: "Esse campeonato foi importante. Vi a magnitude do clube e vi como toda a gente viveu esse título."