Iker Casillas já deu um passeio

Um dia depois de ter deixado a unidade hospitalar onde esteve internado durante seis dias, Iker Casillas vai procurando voltar à normalidade e ontem aproveitou para dar um passeio junto ao mar. O guarda-redes, de 37 anos, fê-lo na companhia da mulher Sara Carbonero, que publicou uma foto do marido com o polegar bem visível e um sorriso estampado no rosto. A legenda da foto espelhou bem o sentimento do casal depois do grande susto: "Bendita normalidade". Como seria de esperar, foram muitos os comentários a saudar Casillas, dando-lhe apoio para a recuperação.

Como o próprio referiu à saída do hospital, o tempo é de repouso, tendo pela frente um período de algumas semanas ou até meses para descansar e ultrapassar o problema que o obrigou a parar a atividade desportiva. O futuro como profissional de futebol é uma incógnita e só lá mais para a frente é que se poderá ter uma ideia sobre a posição de Casillas.

Certo é que a situação do internacional espanhol mexeu com todo o mundo do desporto, surgindo mensagens e gestos de apoio um pouco por toda a parte. Em Espanha, nem só de figuras mediáticas se fez a onda positiva em torno de San Iker. O guarda-redes do Cádiz, Alberto Cifuentes, entrou em campo com a camisola de Casillas, gesto que mereceu uma grande ovação por parte de todos os adeptos que se prepavaram para assistir ao jogo frente ao Málaga, o que demonstra a admiração que desperta o guardião portista.