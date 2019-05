Iker Casillas: «Não sei o que será o futuro, mas o importante é estar aqui»

Depois de seis dias de internamento, devido a um enfarte agudo do miocárdio, Iker Casillas recebeu alta hospitalar , esta segunda-feira. À saída do hospital CUF, no Porto, o guardião falou aos jornalistas sobre o futuro, agradecendo, também, as várias mensagens que recebeu ao longo deste período de recobro."Faz uns dias desde aquele acontecimento. É algo que pode acontecer a qualquer pessoa durante a vida e aconteceu-me a mim. É difícil falar mas tenho de estar agradecido, tive muita sorte. Tenho que estar agradecido a todos os que se preocuparam e me fizeram sentir incrível. O importante é sair com um sorriso e emociono-me com todos os que vieram até aqui. Recebi bastante carinho ao longo destes dias. Quero agradecer ao hospital, ao doutor Nélson Puga, a toda a gente do FC Porto que me ajudou muito rápido e me fez chegar rapidamente ao hospital. Agradecer também a toda a gente que contribuiu para que baixasse o efeito do enfarte", começou por dizer, visivelmente emocionado."Agradecer todas as demonstrações de carinho, nas redes sociais, vídeos, mensagens. Estou muito melhor. Será um repouso de um par de semanas ou meses, não sei, mas a verdade é que é igual. O importante é estar aqui. Havia que esperar, deixar assentar a poeira para perceber a dimensão, mas estamos bem. Um pouco emocionado, mas estou bem. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos e ao meu clube pelo gesto no estádio, no sábado, e a quem enviou mensagens, não pude responder a todas. Não sei o que será o futuro, mas o mais importante é estar aqui e poder falar tranquilamente. Muito obrigado, não sei o que será o futuro, mas acho que o mais importante é estar aqui e poder falar tranquilamente e transmitir como me encontro", concluiu.