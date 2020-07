Iker Casillas recorda palco onde fez o último jogo da carreira: «O último voo»

Iker Casillas, ex-guarda-redes do FC Porto, colocou esta quarta-feira uma mensagem nas redes sociais a mostrar uma visita a um local muito especial para si: o estádio do Rio Ave, o estádio dos Arcos.





El último vuelo pic.twitter.com/klacylRDy6 — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 1, 2020

Foi no reduto de Vila do Conde que o histórico guarda-redes espanhol realizou o último jogo oficial da carreira. Foi a 26 de Abril de 2019, num empate a dois golos com o Rio Ave. Cinco dias depois, Iker Casillas sofreu um enfarte do miocárdio, que felizmente não lhe deixou sequelas, mas que acabou por afastá-lo dos relvados, aos 37 anos."O último voo", escreveu Casillas.