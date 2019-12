Iker Casillas segue no topo

Mesmo sem estar a jogar há oito meses, Iker Casillas continua com o seu prestígio intacto e a prova disso foi a inclusão do seu nome no onze da década da revista ‘France Football’, ao lado de mais seis jogadores que ainda estão em ação, entre eles Cristiano Ronaldo. A publicação francesa distinguiu aqueles que foram os melhores nas respetivas posições desde 2010 para cá e o espanhol, de 38 anos, destacou-se na baliza, onde acumulou troféus na defesa das redes do Real Madrid e da seleção do seu país.

De acordo com o critério seguido pela ‘France Football’, Casillas foi o guardião que mais vezes esteve presente no Top 10 da Bola de Ouro (2010, 2011 e 2012), o que o colocou acima dos concorrentes Manuel Neuer e Gianluigi Buffon, que também poderiam ter sido eleitos, mas o espanhol teve a seu favor as conquistas do Mundial’2010, do Euro’2012 e da Champions em 2014. Um palmarés que não deixa margem para dúvidas...

Como seria de esperar, a distinção teve impacto um pouco por todo o lado, com especial destaque em Espanha, onde todos os passos de Casillas continuam a ser acompanhados com muita atenção. Através de uma publicação no Twitter, o mítico guarda-redes aplaudiu o reconhecimento dos franceses.