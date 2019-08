Iker e Marche celebram triunfo

Casillas e Marchesín festejaram o triunfo nas redes sociais. San Iker exultou com a vitória com um "vamos", ao qual acrescentou "Força Porto", ao passo que Marchesín deixou uma publicação mais longa. "Juntos família, juntos! Feliz pelo primeiro clássico jogado. Três pontos importantíssimos. Obrigado aos adeptos por nos fazerem sentir em casa em todos os jogos", escreveu, já depois de publicar uma imagem do filho vestido a rigor com a legenda "Super Dragão eu sou".