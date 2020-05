Imbula lembra passagem pelo FC Porto: «Lopetegui pôs-me de lado»

Gianelli Imbula foi o reforço mais sonante do FC Porto na época 2015/16, chegando ao Dragão proveniente do Marselha, a troco de 20 milhões de euros.





Ainda assim, a passagem do médio pelos azuis e brancos foi fugaz e não correu bem ao jogador. Agora, Imbula olha para trás e lembra como foi todo o processo no FC Porto, desde a chegada até ser colocado de lado por Lopetegui, passando também pela saída para o Stoke City."Depois de uma época completa no Marselha, cheguei motivado ao FC Porto. Estive bem nos primeiros jogos, mas se calhar não bem o suficiente aos olhos de Lopetegui. Aos poucos, começou a pôr-me de lado. Depois o Lopetegui foi despedido e eu renovei a esperança. Só que após uma reunião com o novo treinador e o presidente, percebi rapidamente que não fazia parte do projeto. Disse a mim mesmo que não podia desperdiçar mais tempo. Seis meses depois de chegar ao FC Porto, tive de tomar a difícil decisão de sair para o Stoke City. Agora, pensando bem, talvez devesse ter ficado para mostrar ao treinador que merecia um lugar no clube", referiu, em declarações ao Foot Transferts.