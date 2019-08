Imbula recorda FC Porto: «Podia ter tido mais paciência e tentar adaptar-me»

Imbula foi o reforço mais sonante do FC Porto na temporada 2015/16, até por ter custado aos cofres azuis e brancos cerca de 20 milhões, mas a verdade é que acabou por sair a meio da época rumo ao Stoke sem deixar grandes saudades aos adeptos portistas.





Em retrospetiva, o médio considera que o processo de mudança poderia ter sido ponderado de outra forma e que poderia ter tido outra paciência, a fim de evitar aquela que avaliou como a "pior decisão" da carreira, a de mudar-se para Stoke."Não se trata de arrependimento. Hoje em dia tenho mais experiência. Podia ter refletido mais em certos momentos ou ou de outra forma. Mas é passado. A pior escolha que fiz foi ter vindo para o Stoke. Podia ter tido um pouco mais de paciência no FC Porto e podia ter tentado adaptar-me à liga portuguesa... Sobretudo porque acabámos por muddar de treinador e eu teria tido oportunidade de jogar. Por essa razão, essa foi talvez a opção de que mais me arrependo, a do Stoke. Mas é passado e agora já não penso em voltar atrás", referiu, em declarações à RMC Sport, a quem revelou estar a treinar-se com os sub-23 do emblema inglês.