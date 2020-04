Imprensa espanhola aponta Álex Centelles ao FC Porto

A realizar uma temporada de bom nível no Famalicão, com 21 partidas já disputadas em 2019/20, o defesa esquerdo Álex Centelles foi esta quinta-feira apontado pela imprensa espanhola como possível alvo do FC Porto para a próxima temporada. A informação, adiantada pela estação televisiva Telecinco, no seu programa Tiempo de Descuento, fala ainda do interesse de Valladolid e também do Granada.





Centelles, de 21 anos, está em Famalicão cedido pelo Valencia, sendo que o seu contrato atual com o emblema che termina no final da próxima temporada (2020/21). Nesse sentido, a emissora espanhola explica que a ideia do Valencia passará por permitir uma saída, seja por empréstimo com opção de compra ou em definitivo com cláusula de recompra, até porque de momento as vagas no plantel estão tapadas por Toni Lato e José Luis Gayà.