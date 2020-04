Imprensa italiana coloca Fábio Silva na rota de Juventus e Tottenham

Fábio Silva, avançado do FC Porto, surge este domingo na imprensa italiana como alvo da Juventus e do Tottenham, de José Mourinho, para a próxima temporada.

De acordo com o 'Calciomercato', o jovem avançado, de 18 anos, é, "depois de João Félix, a próxima atração do campeonato português", justificando a necessidade do FC Porto realizar um encaixe financeiro significativo face ao incumprimento do fair-play financeiro da UEFA, que poderá ditar o afastamento da equipa portuguesa das competições europeias na próxima temporada.

Esta temporada, Fábio Silva esteve presente em 21 partidas oficiais, tendo apontado três golos até à paragem da competição, face à pandemia de Covid-19.