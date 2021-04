Imprensa volta a colocar Sérgio Conceição na rota da Roma e fala em conversas com Tiago Pinto

O 'Corriere dello Sport' e a 'Gazzetta dello Sport' avançam esta terça-feira que o nome de Sérgio Conceição ganha força na lista de treinadores para suceder a Paulo Fonseca no comando técnico da Roma.





O 'Corriere' adianta mesmo que têm havido contactos frequentes entre Tiago Pinto e o técnico do FC Porto, tendo sido discutidos até eventuais investimentos na equipa.Sérgio Conceição, que ainda não renovou com o FC Porto, terá pedido à Roma que adiasse qualquer negociação, de modo a poder concentrar-se no jogo com o Chelsea, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, que se disputa amanhã, em Sevilha.Rúben Amorim também foi apontado à Roma - o 'Corriere dello Sport' escreve que na Roma preferem Conceição -, assim como Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, ambos desempregados.Seja como for, parece ser cada vez mais certa a saída de Paulo Fonseca do comando técnico dos gliarossi.