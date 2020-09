Imprensa norueguesa associa médio ao FC Porto

Markus Henriksen foi associado ao FC Porto, este sábado, pela imprensa noruegesa. Segundo o Verdens Gang, publicação da Noruega, o médio, de 28 anos, está em conversações adiantadas com os dragões e pode mesmo chegar a Portugal esta segunda-feira, depois do jogo entre a Noruega e a Irlanda do Norte.





Henriksen começou a carreira no Rosenborg, passou pelo AZ Alkmaar, esteve ligado ao Hull durante quatro épocas e na última temporada representou o Bristol City.