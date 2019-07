Inácio vai rodar no Penafiel

Inácio vai ser cedido pelo FC Porto ao Penafiel e até já se treinou com os durienses ao longo do dia de ontem. O lateral-esquerdo, que chegou aos dragões para a equipa B em 2016/17, avaliado em 3 milhões de euros e envolvido no negócio de Maicon, está assim de regresso a Portugal, depois de uma cedência ao Guarani.