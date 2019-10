Indignação com o árbitro

O trabalho do montenegrino Nikola Dabanovic esteve longe de agradar ao tribunal do Dragão. A maior prova surgiu no final da partida, altura em que os adeptos entoaram um forte coro de assobios para o árbitro da partida. A explicação é simples: o juiz terminou a 1ª e 2ª partes sem permitir que o FC Porto cobrasse pontapés de canto.

Mal soou esse apito final, Sérgio Conceição invadiu o relvado em direção à equipa de arbitragem, para pedir explicações sobre essas opções do juiz da partida, idênticas em ambos os períodos do desafio. Dabanovic foi novamente vaiado quando abandonou o relvado para rumar aos balneários, já depois de ter sido igualmente confrontado pelo capitão do FC Porto, Danilo Pereira.

Já durante o encontro os portistas mostraram sinais de insatisfação, nomeadamente quando reclamaram penálti sobre Corona, aos 36’, ou aos 89’, igualmente uma suposta falta sobre o lateral-direito dos azuis e brancos. Em ambos os casos, Dabanovic nada assinalou, o que deixou o banco do FC Porto de cabelos em pé, ao ponto de o 4º árbitro ter de intervir para serenar os ânimos.

O público do Dragão também se fez ouvir, por fim, em várias reposições de bola do guarda-redes do Rangers, McGregor, por considerar que estaria a queimar tempo. Certo é que o guardião terminou a partida sem ver cartão amarelo.