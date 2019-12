Indisposição de Marega terminou em multa para o FC Porto

Titular diante do Tondela, Marega ficou surpreendentemente no balneário ao intervalo da partida. O maliano foi substituído tudo indicava que somente por opção técnica, mas o mapa de castigos publicado ontem pelo Conselho de Disciplina acrescenta um novo dado sobre a decisão de Sérgio Conceição.

Os dragões foram multados em 816 euros por se terem atrasado cinco minutos no início da partida e outros tantos ao intervalo. Porém, sobre o tempo de descanso foi apresentada uma explicação. "O jogo reiniciou-se com um atraso [...], tendo sido justificado [o mesmo] com a má disposição do jogador Marega", indicaram nos seus relatórios o árbitro e o delegado da Liga.

Danilo Pereira apto

Por fim, diga-se que Danilo Pereira, que ficou de fora da partida por motivos físicos, não constou do boletim clínico de ontem, pelo que se encontrará apto para a próxima partida.