Inflamação no joelho direito condiciona Danilo a três dias do clássico

A três dias do clássico que colocará frente a frente FC Porto e Sporting, em Alvalade, Sérgio Conceição teve uma notícia não muito positiva, ao ver Danilo treinar de forma integrada mas condicionada, em virtude de uma inflamação no joelho direito.





De acordo com o que a nota emitida pelos dragões permite perceber, o médio treinou com o restante grupo, ficando limitado apenas em alguns exercícios.O capitão é, de resto, o único elemento a constar do boletim clínico azul e branco.