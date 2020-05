Ingleses colocam Corona na rota do Chelsea

O Chelsea está a fazer tudo para contratar Jadon Sancho ao Borussia Dortmund, mas o negócio pelo médio inglês não se adivinha fácil. São muitos os concorrentes à contratação do jovem de 20 anos e os blues podem perder a corrida.





Nesse sentido, escreve o ‘Daily Star’, o Frank Lampard já definiu o jogador a atacar caso falhem as tentativas por Sancho: Jesús Corona. O ala do FC Porto agrada ao técnico dos londrinos, que vê no mexicano uma alternativa de qualidade.Corona tem conseguido afirmar-se no Dragão, depois de ter sido contratado ao Twente, em 2015. Esta época, o mexicano já soma 41 jogos, onde marcou dois golos e fez 17 assistências.