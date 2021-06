Ingleses dizem que o FC Porto está na frente para contratar Marko Grujic

O site 'The Athletic' noticia esta quarta-feira que o FC Porto está na frente para contratar Marko Grujic. De acordo com os ingleses, o Liverpool fixou nos 17 milhões de euros a venda do passe do médio sérvio e os dragões parecem encontrar-se na 'pole position' para levar a melhor sobre clubes alemães e italianos.





Sem espaço na equipa do Liverpool, Grujic, de 25 anos, é um dos jogadores que os responsáveis dos reds querem negociar para atingirem a fasquia dos 70 milhões de euros em vendas, de forma a poderem reforçar a equipa para a próxima época.