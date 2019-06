Ingleses dizem que Sérgio Conceição está interessado em comandar o Newcastle

A Sky Sports adianta esta quinta-feira que Sérgio Conceição terá expressado interesse em assumir o comando técnico do Newcastle, cargo que ficará vago no final da temporada, depois da saída do espanhol Rafa Benitez. De acordo com a emissora inglesa, os magpies têm Conceição bem referenciado e olham com bons olhos a possibilidade de ser o português a assumir o comando da sua equipa na próxima temporada.