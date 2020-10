Inspirado por Hulk e Brahimi: Nanú em estreia nos treinos do FC Porto

A Guiné-Bissau cancelou o particular com a Gâmbia e Nanú pôde, assim, apresentar-se mais cedo no Olival, onde ontem foi a principal novidade do treino do FC Porto.

“Foi uma receção fantástica, fui muito bem recebido e estou muito feliz por isso. Sinto-me em casa e acredito que as coisas vão correr da melhor forma”, referiu o ala aos meios do clube, destacando o papel de Sérgio Conceição: “Estou muito feliz por ser treinado pelo Sérgio Conceição, que é uma grande figura do FC Porto. Quero aprender e evoluir muito e tenho a certeza de que ele me vai ajudar a ser melhor jogador e melhor ser humano.”

Nanú tem na polivalência um dos seus pontos fortes e, apesar de admitir que prefere evitar golos do que marcá-los, apontou dois craques no ataque na hora de revelar as suas referências no FC Porto. “Sou portista e estou aqui para aprender com os melhores. O meu objetivo é ajudar o FC Porto e tenho grandes referências no clube, como o Hulk e o Brahimi. Estou muito feliz por fazer parte desta grande família e tenho a certeza de que, todos juntos, vamos conseguir muitos títulos”, anotou o luso-guineense, que segue nomes como Pepe, Danilo e Marega ao trocar o Marítimo pelo FC Porto: “Feliz por fazer parte desse lote. Sou mais um para ajudar.”