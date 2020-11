Instaurado um processo de inquérito à expulsão de Sérgio Conceição em Paços de Ferreira

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou "um processo de inquérito" à expulsão de Sérgio Conceição em Paços de Ferreira, "para avaliação da eventual relevância disciplinar de declarações na conferência de imprensa de antevisão do jogo FC Porto-Portimonense, por confronto com a factualidade reportada pelo árbitro no relatório do jogo".





Conceição sobre ver o jogo com o Portimonense na bancada: «A coisa boa disto é que não me podem expulsar» Conceição sobre ver o jogo com o Portimonense na bancada: «A coisa boa disto é que não me podem expulsar»

A decisão do CD da FPF tem a ver com a discrepância entre a versão apresentada por Sérgio Conceição sobre os factos ocorridos em Paços de Ferreira e aquilo que o árbitro escreveu no seu relatório. Recorde-se que Sérgio Conceição revelou que Nuno Almeida o expulsou pela sua "cara".