Inter Milão à espera de Herrera a custo zero

A primeira página do Corriere dello Sport desta quarta-feira A primeira página do Corriere dello Sport desta quarta-feira

O Inter de Milão está interessado na contratação de Herrera. Segundo avança esta quarta-feira o jornal italiano 'Corriere dello Sport', em manchete, o clube italiano quer o jogador a custo zero no verão, altura em que este termina o contrato com os dragões.Segundo a mesma notícia, o Inter não vai tentar avançar para a contratação do médio mexicano em janeiro devido às questões do fair play financeiro. Uma estratégia que já está a ser urdida por Beppe Marotta, o ex-CEO da Juventus que vai assumir a condução do futebol dos nerazzurri a partir do início de 2019.O facto é que o capitão do FC Porto está há muito na agenda do Inter. No último verão chegou a ser cogitada uma proposta de 20 milhões de euros, veiculada pela 'Gazzetta dello Sport', mas na altura os dragões só admitiam a saída a troca do pagamento da cláusula de rescisão, cifrada em 40 milhões de euros, fruto da sua importância na conquista do campeonato.Nesta altura, e dadas as limitações do Inter devido ao controlo financeiro da UEFA, a situação de Herrera é perfeita porque associa rendimento desportivo que agrada a Luciano Spalletti a um investimento baixo à cabeça na contratação. O emblema de Milão até estava disponível para fazer um esforço financeiro significativo por Luka Modric, correram rumores que davam conta de alguma pressão do croata para rumar à Serie A, mas acabou por ficar no Real Madrid. Como Arturo Vidal também foi parar ao Barcelona, entretanto a entrada em cena de Marotta está a levar a um ajustamento de planos que abre as portas do Giuseppe Meazza ao internacional mexicano dos dragões.