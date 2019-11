Internacionais de regresso e Fábio Silva reintegrado

Foi com todos os internacionais de regresso e com Fábio Silva já totalmente recuperado da mialgia no gémeo que Sérgio Conceição conduziu a sessão de trabalhos realizada na manhã desta quinta-feira, no Olival. O técnico azul e branco teve quase todo o grupo à disposição, exceção feita a Pepe (treino condicionado), Sérgio Oliveira (treino condicionado) e Romário Baró (treino condicionado e ginásio), que prosseguem a recuperar das respetivas lesões.





Uribe e Luis Díaz, dupla castigada em virtude da polémica festa de aniversário de Cindy Alvarez García, já voltaram da Colômbia e trabalharam com o restante grupo azul e branco, assim como Diogo Costa, Diogo Leite, Mbemba, Nakajima e Aboubakar, que estiveram também afastados nestas duas semanas em virtude dos compromissos das seleções.Os dragões realizam a próxima sessão de trabalho na sexta-feira, de novo no Olival.