Internacional quer prolongar cedência de Saravia

O Internacional quer rever o contrato de empréstimo de Saravia celebrado com o FC Porto em fevereiro. O lateral está cedido ao emblema de Porto Alegre até final de dezembro de 2020, mas a intenção do Colorado é falar com os dragões assim que o regresso do Brasileirão seja oficial, de forma a garantir os serviços de Saravia até ao final da prova.

Saravia disputou apenas dois jogos pelo Internacional, referentes ao estadual de Rio Grande do Sul, antes de as competições serem suspensas no Brasil, mas deixou algumas indicações positivas. A decisão do Internacional em procurar a extensão da sua cedência é, de resto, uma ideia que se estende à generalidade da equipa e a confiança num final feliz é grande. "Tenho a certeza de que haverá uma ação colaborativa dos clubes detentores, para que esses atletas consigam, no mínimo, terminar a temporada", disse o diretor Rodrigo Caetano, aos meios do clube. No entanto, esta pretensão pode esbarrar nos interesses do FC Porto, caso a temporada no Brasil se estenda para lá de janeiro de 2021.