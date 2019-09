Invasão de campo para celebrar vitória

O FC Porto alcançou em Portimão um triunfo muito suado, garantido apenas nos últimos segundos da partida, e alguns adeptos dos dragões não se contiveram assim que viram a bola, cabeceada por Marcano, seguir para o fundo da baliza à guarda de Ricardo Ferreira e, ato imediato, invadiram o recinto de jogo, exteriorizando a sua euforia.

Um desses adeptos, mais exuberante nos festejos, fez questão de abraçar demoradamente o guarda-redes Marchesín, primeiro junto à linha lateral e depois no interior do campo de jogo, e obrigou a uma pequena caça ao homem, com vários assistentes do recinto desportivo a correrem na sua direção, até o imobilizarem e o retirarem do terreno.

Um episódio que levou os algarvios a protestarem junto do árbitro da partida, Rui Costa, que, depois do golo de Marcano, não concedeu qualquer minuto adicional. Mal soou o último apito, vários jogadores do Portimonense aproximaram-se do juiz da partida e foi o treinador, António Folha, a apaziguar os ânimos, dali afastando os seus comandados.