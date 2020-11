Irmã e agente de Felipe Anderson quer reunir-se com a SAD do FC Porto

Apesar de ter chegado ao FC Porto com o rótulo de craque, fruto do que conseguiu demonstrar na Lazio e no West Ham, Felipe Anderson não tem tido muito espaço neste arranque de temporada. Rejeitando que o tema possa estar envolto em qualquer polémica, Juliana Gomes, irmã e empresária do jogador, espera reunir-se com a SAD para dar conta das suas intenções para a carreira de Felipe Anderson.





"O Felipe foi trazido para Portugal por agentes que já não fazem parte da sua carreira. Somente eu, Juliana Gomes, é que posso falar oficialmente em seu nome. Terei uma reunião com o clube para dar-lhes conhecimento desse novo panorama e também para tentar entender se podemos fazer algo para que o Felipe realize o mais rapidamente possível o que veio fazer em Portugal, que é jogar o seu futebol e ajudar o FC Porto", pode ler-se numa nota enviada às redações."Como o próprio Sérgio Conceição esclareceu publicamente, o Felipe Anderson não teve muitas chances de jogar até aqui única e exclusivamente por opção do treinador. Garanto que ele vem trabalhando com todo o afinco e que não teve qualquer tipo de problema extra-campo ou pessoal com quem quer que seja. Reforço que o Felipe está muito focado e que seguirá lutando pelo seu espaço com a mesma boa conduta que sempre pautou sua carreira", lê-se na mesma nota.