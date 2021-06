"Ironias do destino" de Pinto da Costa: o 'empurrão' da mãe e os 20 mil contos de Gomes

O primeiro episódio da série documental "Ironias do destino", produzida pelo FC Porto para o Porto Canal e FC Porto TV, que celebra os 39 anos de presidência de Pinto da Costa em 40 episódios, levou o líder azul e branco a recordar a sua chegada à presidência e algumas das suas primeiras decisões.





A chegada ao leme do clube, que "nunca esteve nas previsões" de Pinto da Costa, chegou através da abordagem de "um grupo de portistas desapontados" com o rumo do clube. "Era necessário criar um grupo que se candidatasse, mas nunca falaram de mim. Na primeira reunião marquei posição e disse que estava disponível para ser diretor de futebol, mas não mais do que isso. (...) Neca Couto era o meu candidato. Quando pensava que ia estar um grupo num restaurante, estávamos só os dois. Disse que acreditava que íamos conseguir fazer tudo o que estava no programa e disse que era altura de ele se assumir como candidato. Olhou para mim e disse 'Ó Jorge, mas você ainda não percebeu que o clube precisa da sua cabeça e da minha carteira? O presidente é você! Disse 'Nem pensar, isso é impossível, não tenho vida para tomar uma responsabilidade dessas'", relembrou Pinto da Costa, dando conta de um 'empurrãozinho' tão decisivo quanto inesperado: "Aos sábados ia sempre almoçar a casa da minha mãe e ainda antes de eu tocar no assunto ela perguntou-me se eu sempre ia para a direção do FC Porto. 'Como é que a mãe sabe? O Comércio do Porto anda a falar disso e ouvi a Bola branca'. Quando pensava que ia dizer 'não penses nisso', ela disse que era o meu destino, 'A tua vida, desde criança é a tua paixão pelo FC Porto'."Uma das promessas da campanha eleitoral de 1982 era fazer regressar Pedroto, que estava garantido face à existência de um acordo com o treinador caso Pinto da Costa vencesse as eleições. A outra era o regresso de Fernando Gomes, então no Sp. Gijón."Fui com o Álvaro Pinto, o Eduardo Poças e Pôncio Monteiro a Gijón falar com o presidente, que foi muito simpático e que disse que por 20 mil contos deixava vir o Gomes, era muito dinheiro na altura. Dissemos 'sim senhor, está feito'. O Gomes tinha uma lesão muito problemática no calcanhar de Aquiles e eles pensavam que ia ficar debilitado. Entre a conversa e a vinda dele, o Gomes jogou, marcou 3 golos e fez um grande jogo. Aí perceberam que afinal o Gomes ia poder jogar e ser o goleador que era. Na vespera de ele vir para cá, o presidente telefonou-me e disse ‘Jorge, atenção que o pagamento é dinheiro à vista. Sim, sim… Claro…' Mas nós não tínhamos nem um escudo. Falei a um amigo meu que era administrador do Banco Português do Atlântico. Nessa altura os bancos financiavam com segurança quem precisava, não éramos nós quem financiava os bancos", recordou Pinto da Costa, detalhando a conversa com o agente da banca: "Perguntou-me se o Gomes sempre vinha. 'Acha que deve vir?', perguntei, ao que me respondeu 'tem de vir, você prometeu'. Então disse-lhe: 'Preciso de si. Preciso de 20 mil contos para entregar na quarta-feira ao presidente do Sp. Gijón. 'Vocês estão numa posição muito delicada, vou pensar, dentro de uma hora digo alguma coisa.' E assim foi..."