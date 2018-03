Eis que, de repente, Iván Marcano se torna numa figura em Itália, com direito a chamada de 1ª página em jornais desportivos como sendo uma solução que se enquadra naquilo que o Milan precisa para a próxima temporada. O emblema rossoneri, depois de investir 200 milhões de euros no corrente exercício, pretende levantar o pé do acelerador dos custos e o facto de o central espanhol se encontrar em final de contrato torna-o muito apelativo. Todavia, a dificuldades para qualquer clube pretenda entrar agora na corrida a um jogador que faz 31 anos em junho e que o FC Porto sabe que vai perder, reside no facto de o Valencia ter uma palavra muito forte a dizer no que toca ao seu futuro. Mesmo assim, o entusiasmo italiano é genuíno.