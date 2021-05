Italianos colocam Sérgio Conceição na lista do Inter

Depois do Nápoles... o Inter. Sérgio Conceição foi hoje apontado por diversos portais italianos como uma das hipóteses que o clube de Milão tem em cima da mesa para suceder a Antonio Conte.





O 'TuttoMercatoWeb' refere que "Mihajlovic e Conceição são hipóteses", isto com Massimiliano Allegri mais "perto de voltar à Juventus". Além do sérvio e do técnico do FC Porto, o portal aponta também o nome de Paulo Fonseca e exclui desde logo Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini.Para o 'Calciomercato', Allegri é também já uma carta fora do baralho do campeão transalpino e Maurizio Sarri um nome pouco provável pois obrigaria, face às suas ideias, a uma "revolução" no pós-Conte. Assim, Sérgio Conceição "surge de forma surpreendente". Apesar da ida do português para o Inter acarretar, diz o portal, algum "risco", Conceição "conhece o futebol italiano" e tem "a personalidade para pegar no legado de Conte".Por fim, o 'CalcioNews24', contextualizando o tema com a aproximação entre o FC Porto e Sérgio Conceição durante esta quarta-feira, considera o português uma solução já praticamente inviável.