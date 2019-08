Italianos dizem que Marega foi oferecido ao Milan

Poucos dias depois de já ter sido falado como alvo de Inter Milão e Nápoles , o avançado maliano Moussa Marega terá sido agora proposto ao AC Milan, segundo aponta esta quarta-feira o jornal 'Corriere della Sera'. Ainda assim, de acordo com o referido jornal o foco dos rossoneri para o ataque é Ángel Correa, do At. Madrid, pelo que se torna pouco provável que o maliano rume a San Siro.Lembre-se que o FC Porto estará a exigir 40 milhões de euros para uma eventual transferência do avançado, que na temporada passada apontou 21 golos em 47 partidas.