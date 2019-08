Italianos dizem que Marega foi oferecido ao Nápoles

A Radio Kiss Kiss adianta esta sexta-feira que o avançado maliano Moussa Marega terá sido oferecido aos dirigentes do Nápoles, ainda que na informação partilhada não detalhe de que forma é que foi feita essa proposta aos transalpinos. O que se sabe é que o Nápoles está no mercado em busca de um dianteiro e, para lá do agora conhecido Marega, estão sob análise nomes como Arek Milik, Mauro Icardi, Edin Dzeko e Fernando Llorente.Lembre-se que Marega viu na quinta-feira fechar-se uma possível via de saída do Dragão , quando o mercado inglês fechou. Agora, com essa possibilidade travada, o maliano de 28 anos poderá ter de encontrar outros campeonatos para prosseguir carreira, ainda que a sua continuidade na Invicta seja a hipótese mais provável.