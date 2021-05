Italianos noticiam Sérgio Conceição a caminho do Nápoles

Sérgio Conceição será o próximo treinador do Nápoles, noticiou na manhã desta segunda-feira o jornal "Corriere dello Sport" no seu site. A mudança do técnico português para o clube napolitano é dada como certa, contrariando a notícia da "Gazzetta dello Sport" segundo a qual, depois de Massimo Allegri ter pedido mais tempo para tomar uma decisão, De Laurentiis, presidente do Nápoles, avança definitivamente pela contratação de Luciano Spalletti.





A primeira publicação, sem avançar mais pormenores, garante que a "apresentação do técnico está prevista para os próximos dias". Já a 'Gazzetta' refere que, depois do Nápoles ter caído para a Liga Euroa na última jornada do campeonato intaliano, De Laurentiis teve uma "longa noite", tendo já abordado Massimo Allegri, que estará à espera de uma chamada do Real Madrid. Face a este contexto, o líder napolitano já terá avançado para Luciano Spalletti, sem treinar há dois anos, com o qual já terá mesmo um "princípio de acordo" desde há algumas semanas. Segundo a mesma notícia, Simone Inzaghi será a 3.ª opção napolitana.