Italianos revelam valores da proposta da Fiorentina por Sérgio Oliveira

A Fiorentina apresentou ao FC Porto uma proposta de 15 milhões de euros, mais uma verba por objetivos, tendo em vista a contratação de Sérgio Oliveira, revelou Alfredo Pedullà, jornalista da 'SportItalia' e da 'Gazzetta dello Sport'. No entanto, segundo a mesma fonte, os dragões existem 20 M€ pelo médio, um dos capitães de equipa.





As negociações pelo internacional português, que se encontra no grupo de Portugal que vai disputar o Euro'2020, deverão continuar nos próximos dias, já que Oliveira é um dos principais alvos do clube viola para a próxima temporada.Aliás, a imprensa italiana já avançava hoje que também Jesús Corona estava na lista da Fiorentina, embora um eventual negócio dependesse sempre do valor que o FC Porto venha a exigir.