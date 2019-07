Iván Marcano vai custar 5 milhões de euros ao FC Porto

Iván Marcano já não participou no treino desta manhã da Roma e, segundo o jornal 'Corriere dello Sport', já viajou para o Porto, onde vai assinar contrato com o FC Porto. De acordo com a mesma notícia, os dragões vão pagar cerca de 5 milhões de euros pelo passe do defesa espanhol, que há um ano trocou precisamente o FC Porto pela Roma, mas a custo zero.





O central, agora com 32 anos, esteve quatro épocas no Dragão e saiu com o estatuto de sub-capitão. Com a sua chegada, Sérgio Conceição vê reforçado o centro da defesa, de onde saíram Éder Militão e Felipe.