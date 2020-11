J. Marques diz que "o Benfica é tóxico" e que "Augusto Baganha foi vítima do benfiquistão"

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, considera que o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) foi alvo de buscas por parte das autoridades por causa das alegadas ligações do organismo ao Benfica. No programa 'Universo Porto', no Porto Canal, J. Marques diz que "O Benfica é tóxico" e acusa o secretário de Estado do Desporto de ceder às exigências dos encarnados.





"Porque é que um instituto público, que serve para ajudar o país no desenvolvimento desportvo, foi alvo de buscas? Por causa do Benfica, o Benfica é tóxico. É tóxico para o IPDJ, para o governo e para a sociedade portuguesa. Não é o Benfica em si mesmo, o Benfica tornou-se nesta coisa terrível que conhecemos", explica J. Marques.E prossegue: "É o presidente que nos obriga a pagar mais impostos por ter dívidas colossais e beneficia de perdões astronómicos de 600 milhões do Novo Banco, ao que se diz. É o IPDJ por causa destas coisas todas. É a arbitragem no que a gente sabe. É a Federação no que a gente sabe. É tudo, tudo. SMS's do presidente da Federação. É tóxico e o IPDJ é só mais um capítulozinho."Depois, o diretor de comunicação dos azuis e brancos aludiu à saída de Augusto Baganha da liderança do IPDJ. "O Augusto Baganha teve o seu fim de carreira de serviço público - faltava-lhe um ano para a reforma, ele só queria terminar aquela comissão de serviço para se aposentar. Como não estava a servir os interesses do Benfica foi uma vítima do 'benfiquistão'. Ele foi sacrificado pelo secretário de Estado em prol do Benfica. É tudo a terminar no mesmo sítio, no estádio da Luz, na porta 18 e naquelas coisas estranhas."