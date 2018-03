É verdade que o FC Porto já tinha ganho esta época em Paços de Ferreira, para a Taça da Liga, por 3-2, mas as coisas não têm sido fáceis na capital do móvel nos jogos do campeonato. Esta é a terceira época consecutiva em que os dragões não conseguem ganhar, depois do empate a zero na temporada passada e da derrota, por 1-0, em 2015/16. Mas também foi em Paços que o FC Porto festejou o seu último título, em 2013, num histórico que continua logicamente favorável aos azuis e brancos. O Paços conseguiu ontem a sua 4.ª vitória em casa frente aos dragões, num total de 20 jogos para o principal campeonato português, com 4 empates e 12 triunfos dos visitantes.