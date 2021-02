O FC Porto foi a única equipa a vencer em casa na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e sublinhou esse facto esta sexta-feira na newsletter diária.





"Já se sabe que o FC Porto é o clube que mais prestigia o futebol português. O único representante nacional na Liga dos Campeões continua a mostrar entre a elite mundial o estofo que o caracteriza. Concluídos os jogos da primeira mão dos oitavos de final, verifica-se que só os Dragões conseguiram ganhar em casa, impondo-se com um 2-1 perante a Juventus, o que significa que, do lote de não cabeças de série, apenas os portistas foram capazes de derrotar um dos vencedores da fase de grupos", pode ler-se no 'Dragões Diário'.