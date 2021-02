Jackson Martínez: «Corona é o jogador mais completo do campeonato português»

Jackson Martínez vestiu a camisola do FC Porto entre 2012 e 2015 e continua a seguir de perto o percurso no Dragão. Espectador atento ao jogo entre azuis e brancos e Juventus, da da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões (vitória da turma de Sérgio Conceição por 2-1), o colombiano reconhece que todos os cenários são possíveis no jogo a disputar em Turim.





"O FC Porto pressionou alto e teve a possibilidade de marcar dois golos. Além de ter planificado bem o jogo, o FC Porto conseguiu travar as peças mais importantes da Juventus e assim ganhar. Tudo é possível na segunda mão. Quem estiver em vantagem no arranque, vai conseguir gerir o jogo. Vai ser um jogo de detalhes que vai requerer muita atenção. O FC Porto vai à procura de ampliar a vantagem e tentar evitar que a Juve consiga marcar", afirmou o ex-jogador à Antena 1.E prosseguiu, elogiando vários elementos do plantel portista. "Luis Díaz saiu diretamente da Colômbia para a Europa, para um clube de grande exigência, e tem feito um excelente trabalho. Corona é dos jogadores mais completos, se não mesmo o mais completo, do futebol português. É muito hábil, um jogador que qualquer treinador ou equipa gostaria de ter. O Pepe é impressionante: o FC Porto fez uma grande contratação, acrescentou maturidade mas está ao nível dos jovens que fazem muitos quilómetros. O Manafá também conheço bem, joguei com ele, sei das capacidades que tem e pode dar ainda mais do que tem dado".