Jackson Martínez: «Luis Díaz vai ter uma oportunidade muito bonita»

Jackson Martínez, avançado que na última época esteve ao serviço do Portimonense e já representou o FC Porto, considera o ingresso de Luis Díaz (extremo do Junior Barranquilla) nos dragões "uma oportunidade muito bonita para ele, dando um salto que ansiava".Para Jackson, a transferência do compatriota "é algo muito importante para o futebol colombiano e o Luis Díaz vai ingressar num clube com boas condições, que procura reforçar-se depois da saída de algumas unidades muito influentes, como Herrera".O futebol português, referiu Jackson à Rádio Caracol, do seu país, "é muito técnico e envolve também muito trabalho coletivo, com os jogadores sul-americanos a trazerem um 'plus' de individualidade e criatividade". O avançado adianta que a adaptação de Luis Díaz "não será problema, acredito, pois há aqui muitos brasileiros e quem vem de fora geralmente é bem aceite e rapidamente integrado".A vinda para a Europa "será uma oportunidade para o Luis Díaz crescer, pois melhorará muito e aprenderá outros conceitos. É um jogador com muito talento e por isso o contrataram, mas tem margem de progressão e quando voltar a jogar na Colômbia, pela seleção, seguramente estará a um nível mais alto que o atual, mostrando maior maturidade".No Dragão, Jackson aconselha Díaz "a dar sempre o seu melhor, sabendo que o treinador poderá ou não chamá-lo. Isso é algo que o jogador não controla. Importa estar sempre preparado para, quando chamado, mostrar um bom rendimento. E há também que saber que os momentos difíceis serão oportunidades para crescer e melhorar".Jackson falou ainda sobre a seleção colombiana, agora orientada pelo português Carlos Queiroz. "É um novo ciclo e não vale a pena estar a fazer comparações entre este treinador e o seu antecessor, que fez um excelente trabalho, pois cada um tem os métodos e a sua maneira de ser", adiantou.A seleção da Colômbia "vive uma natural fase de renovação, mas tendo presentes referências como Falcão e outros, e creio que há condições para crescermos. No ataque, por exemplo, temos muitas e boas opções".Interrogado sobre um possível regresso à seleção, Jackson Martínez confessou que "estou noutro ciclo e se fosse chamado não estaria apto a dar os meus 100 por cento, pois nos últimos três anos, incluindo o último, em que voltei a jogar depois de dois anos de inatividade, a minha preocupação centrou-se na recuperação da lesão que me afastou dos relvados".Ainda assim o avançado não esconde que "mentiria se dissesse que não gostaria de um dia voltar à seleção, pois não há maior alegria e orgulho que representarmos o nosso país, sempre um momento alto na carreira de um jogador".Jackson Martínez não revelou o seu futuro. O jogador pretende continuar ao serviço do Portimonense - tem uma proposta que abrange mais dois anos como futebolista, passando depois a embaixador da equipa - mas está ligado contratualmente, até dezembro próximo, aos chineses do Guangzhou Evergrande e só depois de um acordo (que viabilize um novo empréstimo ou a rescisão do contrato) poderá ser confirmada a sua permanência nos algarvios.