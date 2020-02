Jackson Martínez recebeu enorme ovação dos adeptos do FC Porto ao ser substituído

Aos 65' do FC Porto-Portimonense, Jackson Martínez foi substituído e ouviu muitos aplausos das bancadas do Dragão, que não esqueceram o passado de sucesso do avançado como jogador portista.





Os simpatizantes portistas cantaram inclusivamente a música que habitualmente entoavam para Jackson quando este atuava pela formação da Invicta.Isto numa partida em que o internacional colombiano falhou um penálti e um cabeceamento completamente sozinho.