Jaime Magalhães e João Pinto vão integrar estrutura do FC Porto na próxima temporada

Jaime Magalhães e João Pinto, figuras do FC Porto, irão integrar a estrutura da formação do clube a partir da próxima época, informou esta sexta-feira Fernando Gomes, diretor de formação dos dragões, em declarações aos canais oficiais do clube.





Jaime Magalhães irá integrar a equipa técnica da formação de sub-15, enquanto que João Pinto será o novo coordenador-adjunto da formação, fazendo o elo de ligação entre os vários escalões. A juntar-se a estas alterações, adicionam-se os nomes de Nuno Pimentel, novo treinador dos sub-15, e ainda de José Tavares, antigo coordenador da formação, que irá assumir o comando da equipa de sub-19. Ricardo Malafaia, dos sub-17, é o único nome que se mantém para a nova temporada.