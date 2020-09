James Rodríguez no Everton rende 500 mil euros ao FC Porto

James Rodríguez foi oficializado como reforço do Everton e a sua transferência voltou a permitir um encaixe considerável ao FC Porto.





Por direitos de formação, os dragões vão receber cerca de 500 mil euros, sendo o clube que mais lucra de todos aqueles que participaram no crescimento do médio colombiano de 29 anos."Estou muito feliz por estar neste grande clube, com tanta história e com um treinador que me conhece realmente bem", afirmou James Rodríguez ao site do Everton, destacando ainda forte ligação com o técnico italiano Carlo Ancelotti, que o contratou para o Real Madrid quando treinava os merengues em 2014/15, e garantindo que tem "vontade de alcançar grandes coisas" com a camisola do Everton.Recorde-se que James Rodríguez representou o FC Porto entre 2010 e 2013, tendo saído para o Monaco a troco de 45 milhões de euros.