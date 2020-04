Jankauskas explica troca do Benfica pelo FC Porto: «Balneário era na garagem da Luz...»

No verão de 2002, Edgaras Jankauskas trocou o Benfica pelo FC Porto, a tempo de vencer a Taça UEFA e a Liga dos Campeões pelos dragões. Uma decisão que, por isso, não lhe trouxe qualquer arrependimento, até porque o Benfica daquela altura não era o mesmo de hoje em dia.





"Naquela altura o FC Porto tinha uma organização muito superior à do Benfica. Há 15 anos não era o Benfica de hoje em dia. Nem condições tínhamos para treinar, usávamos o relvado do estádio da universidade e o balneário era na garagem da Luz... O Benfica tinha opção de compra mas demorou muito a decidir e quando surgiu a oportunidade de ir para o FC Porto não duvidei. Foi um passo importantíssimo na minha carreira, os dois anos seguintes foram os mais felizes da minha carreira", contou o ponta-de-lança lituano, no programa 'FC Porto em casa', transmitido nos meios do clube.