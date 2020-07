Jantar mensal entre Pinto da Costa e Sérgio Conceição é novo hábito

A informação de que Pinto da Costa e Sérgio Conceição jantaram juntos na noite de 3ª feira, num restaurante na zona das Antas, fez surgir ontem alguns rumores em torno de uma eventual decisão importante a tomar no Dragão por estes dias.

O nosso jornal confirmou a realização do jantar, que se trata de um novo hábito do presidente do FC Porto e do seu treinador no atual contexto pandémico. Por via do plantel estar mais limitado nas suas interações, uma espécie de ‘bolha’ na qual a convivência com pessoas exteriores ao grupo e respetivas famílias é desaconselhada, Pinto da Costa tem estado fisicamente mais afastado do grupo desde a interrupção das competições. Nas festas do título após os jogos com Moreirense e Sporting, por exemplo, nem sequer foi ao relvado.





Neste sentido, o líder portista tem jantado uma vez por mês com Conceição para colocar a conversa em dia.